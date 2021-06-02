Байден обсудит с Путиным вопросы кибербезопасности

Президент США Джо Байден Фото из открытых источников

Такой вопрос он решил поднять на фоне последних хакерских атак в США и за рубежом

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве планирует обсудить вопросы кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

Так, на брифинге Псаки прокомментировала недавнюю хакерскую атаку на бразильскую компанию JBS и ситуацию с кибербезопасностью.

"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден, – ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", – подчеркнула она.

Псаки также отметила, что Вашингтон не исключает применения каких-либо мер в ответ на кибератаку на компанию JBS.

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Ранее сообщалось, что перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским.