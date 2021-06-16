Байден о холодной войне: Путин понимает, что это не нужно

Встреча президентов России Путина и США Байдена в Женеве, 16 июня 2021 года REUTERS

Американский лидер отметил, что Россия имеет длинную границу с Китаем

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что президент России Владимир Путин не хочет холодной войны со США. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает "Радио Свобода".

По словам американского лидера, это не означает, что Путин "готов передать свое вооружение в музей".

"Я не считаю, что он ищет холодной войны со США. Я ему сказал, что твоё и мое поколение лишь на 10 лет различается. Это не значит, что мы должны обниматься и целоваться. Но это означает, что есть много общего. Он понимает, что холодная война не нужна", - отметил Байден.

В то же время американский лидер отметил, что в России много миль границы с Китаем, который движется вперед.

"Нужно ли им тогда вести себя более агрессивно. Я не думаю, что он (Путин, - ред.) ищет холодной войны с США", - добавил президент США.

Новости по теме: Встреча Байдена и Путина закончилась на час раньше, чем планировалось

Напомним, во время встречи в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.