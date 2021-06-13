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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

Джо Байден Фото из открытых источников

Последними на мероприятие должны явиться члены королевской семьи

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки". Последними на мероприятие должны явиться члены королевской семьи. сообщает Daily Mail.

Байден с женой Джилл прибыли на 5 минут позже королевы Великобритании Елизаветы II с герцогом и герцогиней Кембриджскими, принцем Чарльзом и Камиллой.

Обычно все гости должны быть на месте до прибытия королевы на любое официальное мероприятие. Несмотря на опоздание политика, английская королева не показала своего недовольства и приветливо общалась с гостями.

Джо Байден впервые встретился с королевой на закрытом приеме и лидерами G7 в субботу вечером.

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Ранее сообщалось, что на саммите в Великобритании лидеры стран "Большой семерки" (G7) объявят о попосредование вакцин от коронавируса в страны с низкими доходами.

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