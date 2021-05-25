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Байден и Путин определились с местом и датой встречи

Джо Байден и Владимир Путин Фото из открытых источников

В частности стороны обсудят урегулирование "региональных конфликтов"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин встретятся 16 июня в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 г. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России", - говорится в заявлении Белого дома.

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В то же время в Кремле заявили, что лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с COVID-пандемией и урегулирования региональных конфликтов.

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Напомним, 13 апреля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во второй раз провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, во время которого, американский лидер предложил своему коллеге в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране "для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".

В свою очередь, спикер президента РФ Дмитрий Песков поделился, что теоретически двое лидеров могут встретиться в европейской стране, однако точное место не называл. О готовности организовать переговоры заявили в ФинляндииЧехии и Швейцарии.

 

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