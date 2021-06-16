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Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин во время расширенных переговоров в Женеве

 Фото из открытых источников

Конкретную дату президент России не назвал

Во время встречи в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда"

"Что касается возвращения послов в Москву американского посла и в Вашингтон российского - мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы. Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос сугубо технического характера", - отметил президент РФ.

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Также Путин уточнил, что МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.

Напомним, ранее стало известно, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили вопросы Украины: оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.

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