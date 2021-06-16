Байден и Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон
Конкретную дату президент России не назвал
Во время встречи в Женеве президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".
"Что касается возвращения послов в Москву американского посла и в Вашингтон российского - мы договорились, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей службы. Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос сугубо технического характера", - отметил президент РФ.
Также Путин уточнил, что МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.
Напомним, ранее стало известно, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили вопросы Украины: оба выступили за выполнение Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.