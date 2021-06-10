Барановский: Зеленский вынудил Байдена согласиться на встречу, которая не принесет Украине ничего позитивного

Александр Барановский Фото из открытых источников

Положительное решение Белого Дома по поводу встречи Байдена с Зеленским вызвано тем, что президент Украины настойчиво просил Байдена о встрече и фактически вынудил того согласиться, в то время как Украина только теряет от партнерства с США, что исторически не ново относительно других стран, находившихся под влиянием США. Об этом в эфире канала "Стоп Цензура" заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ, адвокат Александр Барановский, передает пресс-служба организации.

"Согласие Байдена на встречу с Зеленским – вынужденная реакция Байдена на громогласные уговоры нашего президента, адресованные президенту Америки. Наш президент и наша страна не являются настолько значимыми фигурами, чтобы влиять на ход даже собственно двусторонних переговоров между президентами Украины и США: это будет встреча начальника с подчиненным. На сегодняшний день Украина – это площадка для деятельности США в своих интересах. К сожалению, наша страна выбрала неправильных "друзей" и "партнеров". Среди стран, в которых США на протяжении всей истории реализовали или реализуют свою политику и интересы, не было ни одной такой, которая осталась бы процветающей: там, где США указывают, как надо жить, начинается разруха, война, раскол территорий государства, снижается уровень жизни населения. Что сейчас и происходит, к сожалению, в Украине", – сказал Барановский.