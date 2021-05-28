Барановский: Зеленский боится Медведчука и хочет устранить его с политической арены

Александр Барановский Фото из открытых источников

Незаконные методы президента в борьбе с оппозицией привели к тому, что дело Виктора Медведчука получило всемирную огласку. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Александр Барановский, передает пресс-служба организации.

По его мнению, дело против Медведчука не имеет никаких перспектив и может закончиться плачевно для правительства Зеленского.

"Власть растеряна поскольку они надеялись на другой результат. Они думали, что после того, как Виктор Медведчук узнает о подозрении — он просто возьмет и покинет страну. Но этого не произошло. И у власти изначально все пошло не по плану, поэтому их дальнейшие действия получились несогласованными, выступления прокуроров в суде, мягко говоря, были непрофессиональными, доказательства, на которые они ссылались во время рассмотрения дела касательно меры пресечения, вообще не соответствовали делу.

Мы получили беспрецедентный случай, когда сторона обвинения и защиты писали апелляцию на данную меру ограничения, вынесенную Виктору Медведчуку, без основания суда первой инстанции. То есть они знали, что суд первой инстанции нарушен и какими нормами они руководствовались", — заявил Барановский.