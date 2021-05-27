Барановский: Закон о деолигархизации — очередной инструмент президента для устранения конкурентов

Александр Барановский Фото из открытых источников

Закон о деолигархизации не может быть принят без изменений Конституции. Об этом заявил представитель Молодежного крыла ОПЗЖ Александр Барановский, передает пресс-служба организации.

По его мнению, президент Зеленский боится потерять власть, именно поэтому его правительство продолжает узурпировать власти незаконными методами.

"Закон об олигархах очень серьезный закон, который требует глобального изучения и изменения законодательства, изменения Конституции нашей страны. Но самое основное – на сегодняшний день власть насчитала тринадцать олигархов, и я вам скажу, что ни в одной цивилизованной стране не может вноситься на рассмотрение закон, который касается только тринадцати человек. Мы до сих пор не видели этого законопроекта, но я уверен, что это будет очередная ручная структура, которая будет заниматься устранением неугодных", — заявил Барановский.