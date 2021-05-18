Барановский: Власть не рассказывает украинцам о последствиях земельной реформы

Александр Барановский Фото из открытых источников

Правительство заведомо вводит украинцев в заблуждение, рассказывая о перспективах земельной реформы. Об этом заявил представитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Александр Барановский, передает пресс-служба политсилы.

По его мнению, только оппозиция регулярно доносит реальные последствия этой реформы. И это одна из причин, почему сегодня осуществляется давление на лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Действующая власть придерживается того принципа, что чем меньше народ знает и понимает, тем лучше для них. На сегодняшний день, по данным разных социологических опросов, о продаже рынка земли знает небольшое количество людей. Те которые находятся в сёлах – они вообще не знают об этом. А те, кто знает – большинство из них не понимают этот вопрос. Также никто не понимает, какая будет реальная стоимость земли.

На наш рынок зайдут разные холдинги и корпорации, скорее всего это будут холдинги из западных стран, которые будут применять новые технологии для того, чтобы минимизировать труд людей, который будет использоваться при обработке этой земли, тем самым мы получим ещё одну проблему с людьми – когда людям негде будет работать. Так же, скорее всего, наша земля будет продана за копейки, а последствия этой продажи будут катастрофическими", – заявил Барановский.