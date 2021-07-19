Барановский: Уход Авакова – начало новых проблем Зеленского

Александр Барановский Фото из открытых источников

Президент Зеленский продолжает предпринимать попытки узурпации власти убирая сильных игроков всеми доступными рычагами. Подобные действия гаранта могут говорить о том, что Зеленский боится сильных и самостоятельных лидеров и уже готовится к следующим выборам. Об этом заявил представитель Киевской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Александр Барановский, пресс-служба организации.

“Арсен Борисович был очень влиятельной фигурой. На протяжении долгого времени ему удавалось удерживать власть, возглавлять МВД и у него это получалось. Он мог держать все в своих руках. Были недостатки и недочеты, но из-за ручного управления всей этой системой, он смог держать всю власть в своих руках. Я считаю, что его попросили уйти не просто так, потому что было много заявлений о его уходе. То, что к власти пришёл Монастырский говорит о том, что Владимир Зеленский не имея возможности назначать данного профильного министра, он все-таки сказал, кто будет приемником Авакова, то есть фактически сказал кто должен быть у руля МВД. Монастырский абсолютно новый человек в этой системе.

Он имеет опыт работы в юриспруденции, но не имеет опыта работы именно в министерстве МВД. На бумагах можно составить хороший план и законопроекты, но на практике – это совсем другое. Я думаю, что со временем будут сняты с должностей все помощники Арсена Борисовича. Единственным может остаться разве что Антон Геращенко. Я думаю, что Монастырский не позволит уволить себе своего бывшего руководителя и соратника, который продвинул его на этот пост. Управляя системой МВД за все эти годы Арсен Борисович стал самостоятельным человеком. На сегодняшний день Владимиру Зеленскому такая фигура как Аваков, самостоятельный и неконтролируемый, который имеет собственные силы и рычаги влияния на действующую власть, не нужна. У Арсена Борисовича есть влияние на улицы, влияние на Нацкорпус, которые могут напрямую очень сильно помешать Владимиру Зеленскому на следующих президентских выборах. К каким последствиям это может привести – мы можем только догадываться”, — заявил Барановский.