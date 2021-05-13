Балабан: Дело Медведчука рассыплется

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политолог Ростислав Балабан уверен, что дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука рассыплется. Свое мнение эксперт выразил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Когда прокурорам, стороне обвинения, задают вопрос: Как вы посчитали убытки нанесенные, а они говорят: Мы не знаем, еще не посчитали, считаем, то я остаюсь скептиком, - дело рассыплется. Если есть обвинение и преступление - наказывайте , наручники, тюрьма, сума, пошло дальше. А если вы не посчитали и не знаете как посчитать, лучше было не начинать дело.

Ну как сторона обвинения говорит, мы не знаем, мы еще не посчитали. Значит не готовы или играют в поддавки или какие-то договоренности", - заявил Балабан.

Также он заявил, что Медведчук в этой ситуации ничего не теряет, а вот власть - да.

"Если оценивать репутационно, то Медведчук не потерял репутационно, ведь вот защитился, держится нормально. А власть репутационно потеряла. Ведь с точки зрения власти, это не юридический комментарий, если было бы решение такое, что залог, но не 300 миллионов, а какая-то сумма, вроде бы и снизили, но вроде бы и… А тут фактически, домашний арест это намного лучше чем заключение и собирать какую-то сумму", - подчеркнул эксперт.

Напомним, сегодня, 13 мая, в 13:00 началось заседание Печерского райсуда, где рассматривается дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы - Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали, на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.