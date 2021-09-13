Азиатские СМИ цитируют Медведчука: Режим Зеленского может сносить памятники дружбе с Россией, но никогда не разделит народы

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Народы России и Украины никогда не могут быть разделены, и поэтому они никогда не будут конфликтовать, несмотря на усилия властей Зеленского в Киеве разжечь "этническую ненависть", заявил лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук. Такое заявление политик, как пишут азиатские СМИ, сделал после сноса украинскими властями киевского памятника дружбы с Москвой.

"Демонтаж памятного знака в память о дружбе между Киевом и Москвой является еще одним свидетельством некомпетентности украинских властей, поскольку они продолжают попытки разжигать межэтническую ненависть и манипулировать историческими фактами", - цитирует Медведчука Emeatribune.

Политик подчеркнул, что "русофобские власти" никогда не смогут противопоставить два народа друг другу.

Индийский сайт Hummingzone напоминает, что Медведчук возглавляет второе по значимости объединение в украинском парламенте - "Оппозиционную платформу - За жизнь" и в настоящее время находится под домашним арестом. Политик утверждает, что его арест связан с растущим признанием его рейтингов в опросах, которые дают ему большую поддержку на востоке и юге страны. Партия выступает за изменение курса властей после Майдана 2014 года и стремится к примирению с Москвой. Издание подчеркивает, что снос памятника дружбе Киева и Москвы - это часть украинской манеры переписывать историческое прошлое и превращать нацию в антироссийское образование.

"В этом суть нынешней тоталитарной политики Украины, которую власти пытаются навязать всем", - отметил Медведчук.

Ранее политик отмечал, что разногласия между украинцами и русскими "рано или поздно исчезнут".

"Действительно, существуют определенные противоречия в отношении национальных особенностей этих народов", - отметил он. "Но эти народы никогда не могут быть враждебными. Я уверен, что и русский, и украинский народы останутся, как и белорусский народ, братскими народами, славянскими народами", - заявил Медведчук.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.