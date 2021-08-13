Азербайджан и Украина планируют обновить соглашение о взаимном признании образовательных документов

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В первой половине октября планируется проведение заседания по этому вопросу

Азербайджан и Украина планируют обновить соглашение о взаимном признании образовательных документов на заседании совместной экспертной группы в октябре. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на слова посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой.

"Сейчас работает совместная экспертная группа, есть ряд проблем между нами в сфере взаимного признания дипломов, взаимного признания магистерских степеней и так далее. Относительно этого есть меморандум, есть между нашими странами соглашение, это требует обновления", - сообщила посол.

По ее словам, в первой половине октября планируется проведение заседания совместной экспертной группы профильных министерств Украины и Азербайджана для обновления соглашения и обсуждения ряда других вопросов.

Также министру образования и науки Украины Шкарлету было направлено приглашение осуществить визит в Азербайджан во второй половине октября для подписания обновленного соглашения.

Ахундова добавила, что в украинских ВУЗах обучается около 5 тысяч азербайджанских студентов и более 1 тысячи украинских студентов учится в азербайджанских.

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Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял постановление, которым разрешил создавать на территории Украины обособленные структурные подразделения иностранных учреждений высшего образования, входящих в ведущие международные рейтинги. Для получения соответствующего разрешения иностранное учреждение высшего образования должно подать в МОН копии учредительных документов.