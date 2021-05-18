Азаров о деле Медведчука: Это все укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России

Николай Азаров liga.net

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал действия официального Киева в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"Все, что происходит сейчас, в том числе с Медведчуком, укладывается в рамки стратегии американцев по превращению Украины в плацдарм агрессии против России. Мне кажется, это общий стратегический план, который реализуется в зависимости от степени подготовки населения к этому. Все, что они сейчас делают, особенно развязанная пропаганда против России и откровенная ложь по поводу ситуации на востоке, – все это пока нацелено на подготовку", – сказал он.

Азаров подчеркнул, что существование такой стратегии даже не требует доказательств.

"Что такая стратегия есть, это ясно даже слепому и глухому. Чтобы постоянно держать в напряжении, осуществлять провокации – на это Украина способна. Воевать Украине с Россией – это бессмысленное дело. Я думаю, что даже Зеленский это понимает", – отметил политик.

Ранее стало известно, что адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Виктора Медведчука. Также апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о домашнем аресте Медведчука подал и Офис генерального прокурора.

Напомним, 13 мая Виктора Медведчука отправили под домашний арест до 9 июля.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подписаны подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

Адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – незаконны.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его команда будут работать над тем, чтобы все доказательства против него, которые будет получать следствие, были добыты в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса.

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что организованная властью травля Виктора Медведчука – это явный показатель скатывания Украины к диктатуре.