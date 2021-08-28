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Авторитетные американские СМИ опубликовали статью лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?"

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Зарубежные СМИ продолжают поддерживать лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука, и критикуют репрессивные меры в отношении него, которые применяет нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского.

В частности, американское издание The Libertarian Republic опубликовало статью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", которую оппозиционный политик написал, анализируя статью президента России Владимира Путина.

Отметим, The Libertarian Republic - это журнал новостей свободного рынка, культуры и общественного мнения, в котором публикуются статьи выдающихся либертарианцев, консерваторов, независимых политиков, и иногда и демократов.

Ранее статью Виктора Медведчука опубликовало влиятельное американское издание Time Business News.

Напомним также, что 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что президент Российской Федерации Владимир Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Украины Владимир Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан.

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