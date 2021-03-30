Австралия ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста

Керченский мост Вікіпедія

Санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, начатыми Соединенным Королевством и Европейским союзом"

Власти Австралии ввели санкции в отношении одного человека и четырех компаний из России, связанных со строительством Керченского моста. Об этом заявили в МИД Австралии.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении русского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющий Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, начатыми Соединенным Королевством и Европейским союзом".

Также В МИД Австралии отметили, что страна продолжает "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Всего с 2014 года в санкционный список Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из России, добавили в ведомстве.

1 октября 2020 года Совет ЕС принял решение о дополнении перечня индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, двумя физическими и четырьмя юридическими лицами, причастными к строительству Керченского моста. Вслед за ЕС санкции ввели Великобритания и Швейцария.

В транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" утверждают, что санкции ЕС и Великобритании за строительство Керченского моста не повлияют на работу перевозчика.