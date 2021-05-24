Авиасообщение между Украиной и Беларусью приостановится: Зеленский поручил правительству подготовить решение

Владимир Зеленский Офис президента

Дата приостановки полетов пока не известна

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между нашей страной и Беларусью. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Как отмечается, под председательством президента состоялось совещание, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса Главы государства Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

"Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил принудительную посадку в аэропорту Минска.

Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и нашего государства", - отмечается в сообщении.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что на завтра уже созвано внеочередное заседание Кабинета министров по этому поводу.

"Во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", - написал он в своем Телеграмм-канале.

Напомним, ранее Литва решила с 25 мая запретить прибытие в страну и отбытие из нее самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси. Она стала первой страной ЕС, которая пошла на такие радикальные шаги.

Как известно, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.