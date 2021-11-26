Аваков о Зеленском: Когда нет критичности в отношении к себе, во всем становятся виновными журналисты, оппозиция и плохая разведка

Бывший глава МВД Арсен Аваков Фото из открытых источников

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у Украины есть проблемы со свободой слова. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", комментируя большую пресс-конференцию президента Владимира Зеленского.

"Я сегодня наблюдал, почему это происходит. Почему президент, которого два с половиной года назад мы все поддержали, многие страны, сегодня демонстрировал такую агрессивность и сегодня была такая тяжелая эмоциональная пресс-конференция. Я подумал: а чего мы хотим от президента? Президент должен обеспечивать права и свободы для граждан. Президент должен обеспечивать оборону и безопасность. Президент должен обеспечивать экономическое развитие, качество жизни для каждого из нас", – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что не бывает прав и свобод без свободы слова.

"Мы можем говорить сегодня о внесудебных санкциях, а можем говорить о реальных проблемах и процессах. Когда действующая команда не воспринимает критичности в отношении себя, не имеет критического взгляда на происходящее, во всем становятся виноватыми журналисты, оппозиция, плохая разведка и тому подобное. И отсюда возникает такая конфликтность. Со свободой слова у нас проблемы", - констатировал экс-министр.

Аваков добавил, что также увидел со стороны президента и беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии.

"Я такого никогда не видел и такого не ожидал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на тончайших линиях, рискуя жизнью и всегда рассчитывая на то, что за спиной у них будет стоять государство, что их всегда защитят", – резюмировал он.

К слову, ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба отреагировал на резкие высказывания президента Владимира Зеленского в свой адрес и пообещал обратиться в суд.

Напомним, 26 ноября во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего главу Главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбу в торговле разведывательной информацией.

Кроме этого, глава государства заявил, что хотел освободить Бурбу сразу после инаугурации и напомнил, что тот участвовал в разгоне активистов на Евромайдане.

При этом президент Зеленский был настроен агрессивно к некоторым журналистам, которые пришли на мероприятие и задавали ему острые вопросы. В их число попали Савик Шустер, Юрий Бутусов и Михаил Ткач.