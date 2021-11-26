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Аваков о пресс-конференции Зеленского: Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике

Бывший глава МВД Арсен Аваков Фото из открытых источников

Из-за пресс-марафона Зеленского акции неких украинских компаний на Лондонской бирже сильно упали.

Бывший министр МВД Арсен Аваков заявил, что пресс-конференция президента Владимира Зеленского нанесла урон имиджу Украины, результатом чего стала "потеря миллиардов за два часа". Об этом он заявил в программе "Свобода слова" Савика Шустера.

"У нас проблема в энергетике – мы идем по тонкой линии. У нас проблемы с финансами. И при этом президент в прямом эфире позволяет себе атаковать крупный бизнес. Не многие из вас понимают, но в этот момент за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали очень серьезно. Украина за эти два часа потеряла миллиарды в экономике", – заявил Аваков.

Напомним, во время сегодняшнего пресс-марафона в коворкинге "Creative States" на Печерске в Киеве Владимир Зеленский сказал, что имеет сведения о госперевороте, который планируется на 1 декабря. По его словам, к подготовке переворота якобы привлекли Рината Ахметова и даже есть аудиозапись, в которой представители из Украины обсуждают с представителями России участие Ахметова в государственном перевороте.

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Позже бизнесмен Ринат Ахметов отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании его в государственный переворот, отметив, что это сплошная ложь.

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