Аваков может стать вицепремьером, - Арахамия

МВД Украины

Вероятно это может произойти осенью

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что эксминистр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство в сентябре. Об этом он заявил в эфире канала "Украина24"

"Есть предложение осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его в какой-то ипостаси в команде. ...Это будет по договоренности сторон решаться уже в сентябре".

"Если брать правительство, у нас есть 3-4 вице-премьеры, это тоже опция".

"Мне кажется, что ему надо если идти, то только на повышение, на должность вице-премьера".

Отвечая на вопрос, может ли Аваков стать министром обороны, Арахамия сказал: "Мне кажется, что он не согласится на министерский пост".

В то же время на вопрос, Может ли Аваков занять пост премьер-министра глава фракции "Слуги народа" сказал: "я не думаю, что у нас есть на это голоса".

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел, которую он занимал более 7 лет.