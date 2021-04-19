Atlantic Council: Путин недоволен решением Зеленского закрыть три оппозиционных телеканала

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Закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским телеканалов "112 Украина", NEWSONE и ZIK вызвало недовольство президента РФ Владимира Путина, пишет Atlantic Council .

По данным издания, глава российского государства недоволен тем, что "Зеленский отобрал каналы у Виктора Медведчука".

Также указывается, что этим сильно обеспокоены Соединенные Штаты Америки, которые уже провели серию телефонных звонков на высоком уровне, чтобы "успокоить Киев и продемонстрировать твердую международную поддержку Украины в этом кризисе".

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.