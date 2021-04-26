Atlantic Council: Активизация России на границе с Украиной связана с атакой Зеленского на личного друга Путина – Виктора Медведчука

Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Журналисты связывают активизацию России на украинской границе с наступлением президента Владимира Зеленского на оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом идет речь в статье Atlantic Council.

"Эта политика Зеленского включала в себя конкретные нападения на личного друга Путина Виктора Медведчука. В течение предыдущих семи лет украинские власти позволяли Медведчуку прилетать в Москву для частных аудиенций с Путиным. Большинство наблюдателей полагали, что эта странная договоренность отражает негласные договоренности между Киевом и Кремлем относительно незаменимой роли Медведчука в деликатных мирных переговорах", - говорится в материале.

В Atlantic Council пишут, что все изменилось в феврале 2021 года, когда Зеленский объявил о закрытии трех украинских телеканалов и наложил личные санкции на деятеля вместе с его женой. Учитывая тесные связи Медведчука с Кремлем и его очевидный неприкасаемый статус, это было широко истолковано как акт неповиновения, направленный против самого Путина.

"Смелость шага Зеленского вызвала гнев в Москве и вызвала реакцию, которая все еще продолжается. Через несколько дней после решения закрыть телеканалы российские силы на востоке Украины начали активизировать свои атаки вдоль 400-километровой линии фронта", - отмечают журналисты.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.