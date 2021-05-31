Атаками на Медведчука Зеленский пытается решить свои проблемы внутри страны, - ИноСМИ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Санкциями и уголовным преследованием председателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука президент Владимир Зеленский пытается решить ряд внутренних проблем, одна из которых – колоссальное падение собственного рейтинга. Об этом пишет издание Аntifashist.

Впрочем, отмечают журналисты, это президенту не помогло: после заангажированных судов и заключения под домашний арест Медведчука, рейтинги оппозиционной силы уверенно растут – ОПЗЖ подросла до 20% и уверенно дышит в спину политсиле главы государства.

"Тем не менее, он не собирается углублять репрессии против партии Медведчука. Домашний арест – наиболее оптимальный вариант и для переговоров с Кремлём (не посадили в СИЗО, а могли бы), и для торгов с США. Мол, последовательно боремся с агентами Путина и кремлёвскими нарративами. С этой целью Зеленский уже создал два медиацентра "по борьбе с дезинформацией" (один – на грантовые средства), и по примеру Порошенко продлил запрет на российские телеканалы и СМИ. Также Совбез начал прессовать российских актеров (Чадова, Кабо и ещё десяток представителей творческой братии), заявив, что они угрожают национальной безопасности. На подходе – драконовский закон о медиа, позволяющий закрывать сайты и телеканалы без решения судов. В общем, Зеленский для западных кураторов имитирует борьбу с "прокремлевскими силами", раздавая санкции направо и налево, круша медиаимперии олигархов", – говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что власть запустила против Медведчука серьезную антикампанию в медиа.

"Правда, в олигархи записали только Медведчука, для этого даже вытащили его рейтинги в списке "Форбс", где он сильно отстаёт от таких гигантов как Ахметов, Коломойский, Герега, Боголюбов, Пинчук. Да и экспроприированная у Медведчука "труба" – не бог весть какое богатство, по сравнению с активами того же Ахметова или Порошенко. Тем не менее лидера ОПЗЖ старательно делают медиамагнатом (закрыли три принадлежащих ему телеканала) и мультимиллионером, жирующем на российском бензине и дизтопливе. Под этим соусом и ведётся потешная война для глаз и ушей западных амбассад, которые уже похвалили президента Украины за расправу с "пятой колонной Москвы". Попутно Зеленский решает для себя и несколько внутренних задач, атакуя лидера ОПЗЖ. Например, совершенно заглохла тема мира на Донбассе, Украина готовится выйти из Минских соглашений и переориентироваться на "Крымскую платформу". Уже никто не спрашивает у Зеленского о том, когда он закончит силовой конфликт на востоке. Даже не прореагировали на создание военной администрации в Славянске: указ о её создании экс-комик подписал пару дней назад. И это откровенный маркёр для партии войны, которую поддерживают США", – говорится в публикации.

По мнению авторов статьи, атаки на Медведчука – "это ещё и сигнал всем противникам бандеризации Украины: с вами поступят так же, как и с оппозицией, то есть, раздавят и размажут".

"По сути, ОП снижает таким образом и социальный, и политический протест в обществе против курса нынешней власти: именно ОПЗЖ постоянно запускала протесты против внешнего управления, роста тарифов, социального геноцида. Заодно развязаны руки и силовикам, и националистам: им выдан карт-бланш на террор сторонников "русского мира", – отмечают журналисты.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее – политическая расправа за его принципиальную позицию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Как сообщали, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.