Associated Press: Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями Украины в феврале

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Новые обвинения, которые украинская власть предъявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, являются частью более широкой кампании, начатой еще в феврале. Об этом идет речь в статье Associated Press.

"Украина предъявила обвинение высокопоставленному деятелю оппозиции Виктору Медведчуку, который является близким союзником президента России, в государственной измене и попытках украсть природные ресурсы из Крыма. Медведчуку также инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей в прошлом году", - говорится в материале.

Автор статьи обращает внимание, что Медведчук возглавляет политсовет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая является самой крупной оппозиционной группой в парламенте, имеющей 44 из 450 мест.

"Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три телеканала - 112, ZIK и NewsOne. Его партия назвала новые обвинения против Медведчука "открытой и циничной политической расправой"", - отметили в Associated Press.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.