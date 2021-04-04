Арьев: Когда весь мир говорит об угрозе наступления РФ, Зеленский врет и летит в Катар погреться на солнышке за госсчет

Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офіса. Але те, що відбулось сьогодні виходить...

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.

Европейское военное командование США в связи с этим решило усилить уровень своего наблюдения в регионе. А представители Минобороны США, Канады и Британии выразили поддержку Украине в защите ее территорий.