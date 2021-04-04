Арьев: Когда весь мир говорит об угрозе наступления РФ, Зеленский врет и летит в Катар погреться на солнышке за госсчет
Когда весь мир говорит об угрозе наступления Российской Федерации, Офис президента Украины врет по поводу визита главы государства в Катар, а он сам летит за государственный счет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев.
"Я долго не писал отдельно о внешнеполитической деятельности президентского офиса. Но то, что произошло сегодня выходит за пределы всех рамок приличия.
Ранее о плановых визитах президента Украины администрация сообщала заранее. Сегодня на сайте ОП появилось сообщение о визите Зеленского в Катар 5 апреля, то есть завтра. Ну тянет его в те края: как не Оман, то Эмираты, как не Эмираты, то Катар.
Но! Самолет Зеленского (первый борт вылетел туда уже сегодня утром. В 10:27! То есть Офис президента солгал, а сам президент вылетел за государственный счет на день раньше погреться на солнышке Персидского залива, так получается?! И сообщение о визите на сайте ОП появилось, когда самолет был в воздухе!
Весь мир говорит и пишет об угрозе наступления РФ, наши западные партнеры приводят свои войска в боеготовность, а наш верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха. У меня нет приличной оценки этому", - отметил политик и добавил фотографии в доказательство своих слов.
Я довго не писав окремо про зовнішньополітичну діяльність президентського офіса. Але те, що відбулось сьогодні виходить...Опубліковано Volodymyr Ariev Неділя, 4 квітня 2021 р.
Напомним, ранее в ОП заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 5 апреля, когда в Киеве начнется жесткий карантин, отправятся с официальным визитом в Катар. У главы государства якобы запланированы переговоры с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом Бин Халифой Аль Тани.
Как известно, в конце марта на Донбассе в результате обстрелов НВФ погибли четверо украинских военных. Еще двое получили ранения.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
Европейское военное командование США в связи с этим решило усилить уровень своего наблюдения в регионе. А представители Минобороны США, Канады и Британии выразили поддержку Украине в защите ее территорий.