Арефьев: Зимой люди будут вынуждены платить за тепло от 6 до 12 тысяч гривен

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

С октября текущего года тепло в стране подорожает в среднем на 40%, горячая вода – на 20%. Рыночные цены на газ продолжают лететь вверх, а команда президента пытается переложить ответственность на местную власть. Это говорит о том, что у правительства нет стратегии, чтобы урегулировать заоблачные тарифы. Об этом заявил глава Киевской городской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев.

"У меня была беседа с мэрами нескольких городов. Ситуация выглядит следующим образом: власть неофициально давит на мэров городов, чтобы закладывалась стоимость порядка двадцати гривен. То есть, никаких 9,60 грн, никаких 15-16 гривен о которых рассказывают – этого нет. Естественно, что мэры не пойдут на это, поскольку это люди, которым придется оплачивать, они знают состояние жилищно-коммунального хозяйства в своем городе, в каком состоянии находятся теплотрассы и трубы. Они знают количество находящегося на местах ОСББ, которое рассчитывает гигакалории на входе в дом, либо централизованное, которое относится к ЖЭКу.

Поэтому они понимают, что большинство людей банально не потянет оплату коммунальных тарифов, которые будут введены в использование и отражением выйдут в платежки начиная с октября. Ведь в ноябре, когда люди получат платёжки – это будет для всех тихий ужас. Бывая в регионах и встречаясь там с людьми скажу, что 10 тысяч гривен – это хороший доход, все что свыше этой суммы – это уже отлично. Что делать, когда двухкомнатная квартира будет стоить 6 тысяч гривен в обслуживании. А мы с вами не закладываем в эту платежку вывоз мусора, обслуживание придомовой территории. Ведь этого же еще не посчитали.

Поэтому сама платежка выйдет гораздо выше. У нас же сейчас некоторые области переходят в оранжевую зону, постепенно переводят. Для чего это делается, с одной стороны это будет экономия на отопление государственных учреждений, особенно образовательного характера. Ведь в последнее время у нас это стало как институция власти, переводить учебу на дистанционную форму.

То есть, это ВУЗы, школы и соответственно убирая детей из учебных заведений домой, использование электро носителей в квартирах увеличится, а также при наличии домашнего задания, для того чтобы контролировать детей и получать какое-то образование, особенно в начальных классах, кто-то из родителей должен присутствовать дома", — заявил Арефьев.