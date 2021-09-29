Арефьев: Власть должна попросить Медведчука вынести газовый вопрос на переговорную площадку, потому что он знает, как его решить

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Вывести на переговорную площадку и решить вопрос с ценой на газ для Украины, соответственно, с удешевлением тарифов за коммунальные услуги для населения, мог бы председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Но для этого нужна политическая воля действующей власти и желание думать о благосостоянии украинцев, от которого напрямую зависит и экономика страны. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал доктор экономических наук Сергей Арефьев.

Эксперт отметил, что у команды Президента Зеленского сейчас нет никакого плана по выходу из кризисной ситуации, которая сложилась на газовом рынке.

"В плане тарифной политики у власти особо и плана "А" нет, не то, чтобы "Б". У них есть определенный порядок действий, который они должны выполнить. В принципе, власть его и выполняет, а какого-то плана развития или выхода с кризисной ситуации, которая сложилась на рынке газа, нет", – подчеркнул экономист.

Арефьев уверен, что экономическая целесообразность предложения лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который еще год назад договорился о закупке газа на 25% дешевле, очевидна. И для понимания этого не обязательно быть экспертом в области экономики.

"Любое руководство страны, которое заботится о своих гражданах, естественно, купит дешевле, чтобы люди получали за меньшую стоимость коммунальные услуги, не грабя ту часть, которая будет оставаться у людей на руках. Так как деньги, которые остаются, все равно будут оборачиваться в экономике: в сфере услуг, в покупке товаров, т. е. денежная масса в обращении увеличится. Это система, которая позволяет работать многим "винтикам" экономики, становясь немного сильнее. Но для этого всего нужно было бы подумать, а еще – нужна политическая воля. Нужно было попросить Виктора Владимировича, вывести этот вопрос на переговорную площадку и решить", – констатировал доктор экономических наук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук еще в прошлом году заявлял, что у ОПЗЖ есть комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

"Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку", – подчеркнул парламентарий.