Арефьев: Президент Зеленский превратил Украину в марионетку коллективного Запада

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Правление Зеленского привело к тому, что западные партнеры не намерены спрашивать мнение гаранта по ключевым вопросам и не заинтересованы в мире на Донбассе. Подтверждением тому являются продолжение поставок вооружения и назначение своих людей на ключевые посты для намеренного затягивания мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава Киевской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев, передает пресс-служба организации.

"Я читал статью президента Российской Федерации. В ней четко прямым текстом написано почему он не хочет встречаться с Зеленским, поскольку предметного разговора, который будет принципиален, в котором будут приводится какие-то факты, которым можно решить конфликт на Донбассе – не будет. Уже не секрет, что Владимир Зеленский выполняет указания, которые получает из-за океана, об этом знают все. Окончание войны на Донбассе западным партнерам невыгодно. Состояние такого тлеющего конфликта будет поддерживаться максимально долго. Поддерживаться будет потому, что на мировой арене сильных игроков не так уж и много. Два-три, двое из них всегда находились в легком состоянии холодной войны. Поэтому заканчивать конфликт на Донбассе Зеленский не будет. Будут находиться любые причины чтобы этот конфликт продолжался. Украина является буфером между Российской Федерацией и западной Европой.

Украина, на данный момент, территориально большое государство. Отличные черноземы, большое количество воды, лес, который вывозят, то есть, взять в НАТО Украину значит, что они возьмут на себя обязательства защиты. Соответственно, конфликт по границе возникнет, возвращение в первоначальные ее области, которые были. Это возникнет конфликт морских границ и морских путей, возникнет конфликт воздушного пространства, которое также нужно будет защищать. В случае вступления в НАТО, будет составлен договор, и в этом договоре будут пункты выполнения, как Украиной, так и НАТО. Учитывая, что наша сторона, которую представляет президент и парламент, не выполняет Минских соглашений, которые все страны ставят как основу для дальнейшей площадки по ведению вообще диалога по-поводу донбасского кейса. Поэтому изменений сейчас быть не может", – заявил Арефьев.