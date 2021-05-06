Арефьев: Партия Колесникова - попытка Ахметова забрать юго-восточный электорат у ОПЗЖ в пользу Банковой

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

Чтобы оттянуть электорат у ОПЗЖ, олигарх Ринат Ахметов финансирует создание партии Бориса Колесникова. Об этом заявил в интервью телеканалу "Стоп Цензура" руководитель Киевской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Сергей Арефьев, передает пресс-служба организации.

"ОПЗЖ наступает "Слугам народа" на пятки, отсюда следует желание власти оттянуть электорат у оппозиции. Согласно последним социальным исследованиям, проведенным "Роботизированными телесистемами" в апреле, если бы сейчас были парламентские выборы, за лидерство боролись бы две партии — "Слуга народа" и ОПЗЖ с небольшим отрывом в около 2%, что может легко оказаться статистической погрешностью в пользу ОПЗЖ. Мы понимаем, что власть не перестанет принимать грабительские законы, будет продавать землю Украины и так далее. Партия ОПЗЖ, которая не изменяет своим принципам и планам, продолжает защищать интересы народа Украины и является монолитной политической силой, которая мешает и является серьезной угрозой для политического будущего нынешней власти", - отметил он.