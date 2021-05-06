Арахамия: К лету ВРУ примет все необходимые законы для дальнейшего сотрудничества с МВФ

Давид Арахамия Слуга Народа / Facebook

По его словам, это удастся, если не будет никаких блокировок

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада до 1 июня примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Как отмечается, нужно окончательно принять закон об уголовном наказании чиновников за ложь в декларациях, о внесении изменений в закон о НАБУ.

Кроме этого, в планах внести изменения в закон о Нацбанке для укрепления его независимости.

"1 июня для нас – крайний срок. И правительство, и парламент, и Офис президента намерены придерживаться этой даты", – рассказал Арахамия.

Он также уточнил, что ранее между Украиной и международными донорами существовали разногласия по поводу того, кто должен получить большинство голосов при назначении директора НАБУ.

По словам Арахамии, пока модель принятия такого решения еще неизвестна, но она должна быть компромиссной.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает на завершение переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) в июле и предоставление транша в сентябре этого года.