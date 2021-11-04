Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Монобольшинство планирует отправить в отставку еще двух министров

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете Министров. Об этом он рассказал во время брифинга в Верховной Раде.

"Две отставки будет", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных последующих кадровых изменениях в правительстве.

Фамилии министров, которых могут в ближайшее время уволить, как и их потенциальных преемников, глава "Слуги народа" назвать отказался.

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Как сообщалось ранее, 3 ноября, парламент Украины принял решение уволить:

министра обороны Украины Андрея Тарана;

министра стратегических отраслей Олега Урусского;

министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;

министра экономики Украины Алексея Любченко;

министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

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