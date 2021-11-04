Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине
Монобольшинство планирует отправить в отставку еще двух министров
Председатель парламентской фракции Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете Министров. Об этом он рассказал во время брифинга в Верховной Раде.
"Две отставки будет", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных последующих кадровых изменениях в правительстве.
Фамилии министров, которых могут в ближайшее время уволить, как и их потенциальных преемников, глава "Слуги народа" назвать отказался.
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Как сообщалось ранее, 3 ноября, парламент Украины принял решение уволить:
- министра обороны Украины Андрея Тарана;
- министра стратегических отраслей Олега Урусского;
- министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;
- министра экономики Украины Алексея Любченко;
- министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.
Взамен:
- Алексея Резникова назначили министром обороны;
- Ирина Верещук возглавила МинВОТ;
- Новой главой Минэкономики стала Юлия Свириденко;
- Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности назначен Павла Рябикина.