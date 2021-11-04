home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Арахамия анонсировал новые отставки в Кабмине

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Монобольшинство планирует отправить в отставку еще двух министров

Председатель парламентской фракции Давид Арахамия анонсировал еще две отставки в Кабинете Министров. Об этом он рассказал во время брифинга в Верховной Раде.

"Две отставки будет", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных последующих кадровых изменениях в правительстве.

Фамилии министров, которых могут в ближайшее время уволить, как и их потенциальных преемников, глава "Слуги народа" назвать отказался.

Новости по теме: Рада поддержала отставку Абрамовского с поста министра экологии

Как сообщалось ранее, 3 ноября, парламент Украины принял решение уволить:

Новости по теме: К подавшему в отставку министру экономики Любченко пришли с обысками, - СМИ

Взамен:

  • Алексея Резникова назначили министром обороны;
  • Ирина Верещук возглавила МинВОТ;
  • Новой главой Минэкономики стала Юлия Свириденко;
  • Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности назначен Павла Рябикина.

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Банановый диктатор. Мировое сообщество критикует Зеленского за закрытие оппозиционных телеканалов Рейтинг Зеленского с 73% обвалился до 23% всего за два года. Провалы, скандалы и преследование Медведчука уничтожили Зе Французский юрист: Закрытие украинскими властями телеканалов является незаконным и не соответствует нормам демократического общества Сергей Годный: Снятие Разумкова свидетельствует о том, что на Банковой строят суперпрезидентскую республику

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект