Апелляционный суд отменил постановление ЦИК о запрете проведения выборов на Донбассе

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Полный текст решения суда обнародуют через 5 дней

Шестой апелляционный административный суд 11 мая 2021 года отменил Постановление Центральной избирательной комиссии о невозможности проведения первых выборов депутатов и глав некоторых сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей 25 октября 2020 года. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.

"Апелляционную жалобу и исковые требования суд удовлетворил. Решение Окружного административного суда города Киева от 08 декабря 2020 г. отменил. Признал противоправным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии "О невозможности проведения первых выборов отдельных депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов от 25.10.2020" от 08.08.2020 № 161", - заявили в суде.

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По информации гражданской сети "Опора", третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации. Полный текст решения суда ожидается за 5 дней.

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Напомним, в январе 2021 года Центральная избирательная комиссия установила, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в марте этого года провести невозможно из-за отсутствия должной безопасности избирателей.