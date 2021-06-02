Герман о позиции ООН по закрытию украинских телеканалов: Это дает новые возможности в отстаивании интересов журналистов и свободы слова

Анна Герман Фото из открытых источников

Глава наблюдательного совета Благотворительного фонда защиты свободы слова Анна Герман приветствует позицию Организации объединенных наций, которая определяет закрытие украинских телеканалов - NewsOne, "112 Украина" и ZIK - как нарушение прав человека. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Эта позиция ООН даёт новые возможности в отстаивании интересов журналистов и интересов свободы слова в Украине. Позиция ООН декларирует, что закрытие каналов могут иметь негативное влияние на процесс примирения и социальной сплоченности украинского общества. Это очень серьезный сигнал, указывающий на стратегическую ошибку в позиции украинской власти в области развития демократических процессов", - отметила она.

При этом Герман подчеркнула: "Мир начинает смотреть на ныне действующую в Украине власть, как на зародыш авторитаризма".

Напомним, ранее Организация объединенных наций назвала закрытие украинских телеканалов NewsOne, "112 Украина", ZIK таким, что не отвечает международным стандартам прав человека, подчеркнув, что закрытие является необоснованным и принятым не независимым органом.

К слову, юрист Елена Лукаш уже заявила, что названное ООН противоречащим решение о запрете тв-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK ляжет в основу обвинительного приговора.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан - политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.