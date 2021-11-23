Фонд защиты свободы слова о давлении на телеканал "Дом": Это очередное доказательство, что при Зеленском в Украине свобода слова продолжает подвергаться серьезным притеснениям

Анна Герман Фото из открытых источников

Появление информации о том, что на журналистов очередного украинского телеканала – телеканала "Дом" – оказывалось давление со стороны власти, является очередным доказательством того, что при режиме президента Владимира Зеленского в Украине свобода слова продолжает испытывать серьезных притеснений. Об этом заявила председатель наблюдательного совета Фонда защиты свободы слова Анна Герман. Текст ее заявления обнародован на сайте организации.

"Требования давать как можно больше позитивной информации о действиях президента напоминают времена брежневского застоя, когда в советской партийной прессе было популярным выражение "Лениным газету не испортишь".

Сегодня "Дом" не "испортишь" Зеленским. Так считают на Банковой. "Испортить" дом, то есть наше общество, по мнению ОП, могут независимые медиа, которые называют вещи своими именами: большое строительство – большим "крадівництвом", "вовину тысячу" – популистской уловкой, а заявления о том, что президент Зеленский делает невероятные усилия, чтобы принести на Донбасс мир – ведением переговоров по Минским соглашениям в тупик", – отметила Анна Герман.

При этом она подчеркнула, что в ОП не услышишь ни слова о том, почему оппозиционные издания закрываются внесудебным решением СНБО, почему нет судебных приговоров в отношении радикалов, преследующих независимых журналистов, почему информационное пространство Украины наполнено фейками, которые дезориентируют общество.

"На многое нет ответа. Нынешняя украинская власть, действуя сугубо в собственных политических интересах, не утруждает себя заботой о свободных медиа. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский во внесудебном порядке санкционировал закрытие четырех телевизионных каналов: "112 Украина", NewsOne, ZIK и позже – "Первого Независимого". При этом данные каналы соблюдали баланс мнений, демонстрируя свою приверженность стандартам журналистики в демократическом обществе.

Также совсем недавно украинский общественный вещатель – телеканал "UA: Первый" обвинил Офис президента Украины в том, что тот "давно и жестко" ставит ультиматумы относительно присутствия народных депутатов в телевизионном эфире, а также "выдвигает условия редакциям телеканала". Кроме того, в список СМИ, которые пострадали от действий украинской власти, едва не попало "Радио "Свобода", и лишь значительный общественный резонанс заставил власти отказаться от выгораживания председателя правления одного из государственных банков и его сотрудников, которые напали на съемочную группу программы журналистских расследований "Схемы". И наконец, с помощью незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением ряда популярных интернет-изданий, в частности, "Страна.ua" и "Шарий.net", – напомнила Анна Герман.

Она подчеркнула, что сейчас необходимо отметить, что президент Украины не сделал практически ничего и для обеспечения безопасности работы журналистов. По ее словам, в этом году зафиксировано рекордное количество нападений на сотрудников СМИ, и эта тенденция не уменьшается, поскольку виновные привлекаются к ответственности лишь в исключительных случаях.

"Поэтому не следует удивляться, что Украину накрывает "девятый вал" политического кризиса. Там, где отсутствует реальная свобода слова, там отсутствует нормальный диалог между властью и оппозицией, а следовательно создается вакуум, который быстро заполняют своим присутствием радикальные элементы.

Продолжение такой политики государства в информационной сфере может иметь фатальные последствия. Частично мы их уже наблюдаем, но власть делает вид, что ничего угрожающего не происходит. К сожалению, это не так, и похоже, процесс приобрел все признаки необратимого", – подытожила она.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала Медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствуют действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Журналисты закрытых СМИ обратились с письмом к делегатам ПАСЕ, где рассказали о давлении власти на независимые медиа в Украине и попросили дать свою оценку. Поддержал их и Фонд защиты свободы слова в Украине, глава которого направила письмо президенту США Джо Байдену в связи с преследованием властью независимых медиа в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали почти 115 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.