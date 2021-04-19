Английская служба BBC написала материал о введении незаконных санкций в отношении Виктора Медведчука

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука продолжают обсуждать мировые СМИ, в частности, BBC.

В этот раз тему санкций против Медведчука затронули аналитики по России и Украине Павел Фельгенгауэр и Джеймс Шерр.

"В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, могущественного украинского олигарха и друга президента Путина. Украина также запретила трансляции трех пророссийских телеканалов", - указывают специалисты.

Они также отмечают, что ограничительные меры в отношении Медведчука стали причиной усиления напряженности между Украиной и Россией, а также обострением на Донбассе.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, в пятницу, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.