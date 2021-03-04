Андрей Лесик: Содержание под стражей Дудкина – незаконное

Андрей Лесик Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Но власть хочет создать прецедент, заявил политик

Мера пресечения в виде содержания под стражей политического эксперта Юрия Дудкина – незаконная. Меру пресечения следует заменить на более мягкую.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения из Киевского апелляционного суда заявил председатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Харькове Андрей Лесик.

Андрей Лесик отметил, что в деле политического эксперта Юрия Дудкина власти решили создать прецедент.

"Создать хотели прецедент, ведь дело в том, что я имел возможность почитать решение суда, и увидел, что Юрия Дудкина (обвиняют. – Ред), согласно ст. 111 и ст. 161. Статья 101 – Это госизмена. Какая госизмена, если он не владел государственной тайной? И ст. 161 – она вообще предусматривает штраф. Какое может быть содержание под стражей? Проблема в том, что следователь, который подал ходатайство об избрании исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей, наверное, забыл, что в 2019 году была отменена норма закона, которая предусматривала ст. 109, 110, как у меня была, 111 – содержание под стражей. Это уже незаконно", – подчеркнул Андрей Лесик.

Политик считает, что меру пресечения Юрию Дудкину следует заменить на более мягкую.

"Мы требуем более мягкую меру пресечения. Дело в том, что рисков там никаких нет. Но сам прецедент! То есть они идут по беспределу, повторяют то, что начал режим Порошенко", – заявил Андрей Лесик.

Напомним, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что обвинение политического эксперта Юрия Дудкина в государственной измене – очередной этап политических репрессий и создания в Украине полицейского государства, в котором расправа над инакомыслящими становится основным инструментом сохранения режима. В партии также предложили гражданину Украины Юрию Дудкину правовую помощь в защите его конституционных прав, чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщали, политического эксперта Юрия Дудкина, готовы взять на поруки два депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива и Виктор Черный.

Добавим, судебное заседание по делу Юрия Дудкина перенесли на 18 марта.