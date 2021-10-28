Андрей Лесик: Мы не допустим возрождения фашизма в Украине!

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28 октября в Харькове депутаты партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" вместе с представителями городских и областных ветеранских организаций отметили День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Они возложили цветы у Мемориала Славы, почтили память павших воинов-освободителей и поздравили ветеранов.

"Сегодня один из важнейших дней в нашей истории - 77 лет назад Украина окончательно была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война является самой большой трагедией нашего народа! Прошло много десятилетий, но до сих пор не утихает боль от чудовищных преступлений немецких нацистов. Украины была эпицентром военных действий, на ее территории погибли около трёх миллионов советских воинов, полностью или частично были разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел. За Великую Победу над фашистской Германией наш народ заплатил огромную цену, и наш святой долг никогда этого не забывать!" - заявил глава Харьковской городской организации "ОПЗЖ" Андрей Лесик.

Политик считает, что "украинцы ни в коем случае не должны допустить возрождения фашизма, который принес смерть, боль, страдания и разрушения".

"Мы благодарны каждому, кто спас Украину и мир от фашистского ярма! Низкий поклон нашим воинам-освободителям и вечная память погибшим! Чудовищные преступления нацизма были осуждены в Нюрнберге Международным Трибуналом, однако его последователи и приверженцы, находящиеся у власти, сегодня вновь навязывают украинцам свою идеологию. Они запрещают праздновать День Победы, заставляют праздновать дни рождения фашистских приспешников и называть улицы их именами. Наша политическая сила всеми силами противодействует этому и настаивает на принятии нормы Уголовного кодекса о преследовании за пропаганду фашизма! Наши деды и отцы остановили фашизм в 1945 году, а мы обязаны остановить его сегодня!" - резюмировал Андрей Лесик.