Андрей Аксёнов принес присягу народного депутата
Он не смог выйти к трибуне для принятия присяги и объявлял ее с места
Бывший городской голова Доброполья Андрей Аксёнов, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области, принес присягу народного депутата. Онлайн-трансляцию пленарного заседания можно смотреть ЗДЕСЬ.
Нардеп не смог выйти к трибуне для принятия присяги и объявлял ее с места.
К слову, во время присяги Аксёнова, в зале раздавались возгласы "Позор!".
Кроме того, в парламенте требуют предоставить доказательства, что он не имеет гражданства Российской Федерации.
В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента, нет ли каких-то юридических оснований, препятствующих присяге Аксёнова. В аппарате заявили, что таких оснований нет.
Напомним, 28 марта в Донецкой области состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках.
На следующий день Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом одержал мэр города Доброполье Андрей Аксёнов.