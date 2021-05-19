Андрей Аксёнов принес присягу народного депутата

Андрей Аксенов Фото из открытых источников

Он не смог выйти к трибуне для принятия присяги и объявлял ее с места

Бывший городской голова Доброполья Андрей Аксёнов, который победил на довыборах в Верховную Раду в округе № 50 в Донецкой области, принес присягу народного депутата. Онлайн-трансляцию пленарного заседания можно смотреть ЗДЕСЬ.

Нардеп не смог выйти к трибуне для принятия присяги и объявлял ее с места.

К слову, во время присяги Аксёнова, в зале раздавались возгласы "Позор!".

Кроме того, в парламенте требуют предоставить доказательства, что он не имеет гражданства Российской Федерации.

В то же время, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что накануне уточнил у аппарата парламента, нет ли каких-то юридических оснований, препятствующих присяге Аксёнова. В аппарате заявили, что таких оснований нет.

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Напомним, 28 марта в Донецкой области состоялись довыборы в Верховную Раду. В частности, в округе №50 в Донецкой области голосование проходило на 112 избирательных участках.

На следующий день Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на довыборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №50. Победу с большим отрывом одержал мэр города Доброполье Андрей Аксёнов.