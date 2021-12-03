Анатолий Бурмич: Обвинительные заключения против Медведчука строятся на такой же лжи, как и фейковые обвинения в незадекларированных ценностях у Кивы

Анатолий Бурмич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Незадекларированные ценности, якобы изъятые во время обыска, который проводился правоохранителями в доме народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы, – это очередной фейк, созданный для дискредитации оппозиции и оказания давления на нее. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Парламентарий подчеркнул, что на таких же фейковых доказательствах строится и обвинение против председателя Политсовета партии быска, который проводился правоохранителями в доме народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

"Хочу привести схему, по которой работает наша правоохранительная система: создают фейк, высосанный даже не из пальца, а не знаю откуда, на основании этого клевещут на человека, осуществляют на него давление, возбуждают уголовное дело. По поводу того, что якобы депутат Кива не задекларировал вот эти фейковые ценности, которые якобы были изъяты. По нему НАПК проводит следствие. Я заявляю, что это абсолютный фейк. Мы неоднократно говорили, что в отношении нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука примерно на таких же фейках сегодня делаются обвинительные заключения. По другим нашим депутатам точно так же", – сказал Бурмич и добавил, что это самый настоящий беспредел, который срочно нужно остановить.

Кроме того, как отметил нардеп, в результате таких действий правоохранителей практика внесудебной расправы с неугодными уже стала нормой в Украине.

"В результате этого всего у нас получается, что по каким-то письмам из СБУ закрываются каналы, у нас накладываются аресты на людей полностью во внесудебном порядке, на основании непроверенных сфальсифицированных данных. Так работает, к сожалению, на сегодняшний день правоохранительная система. Если в отношении депутата такое возможно, что тогда говорить простым гражданам Украины? Нам надо срочно менять власть и пересматривать эти лжереформы", – констатировал Анатолий Бурмич.