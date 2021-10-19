Аналитик: Политическое преследование ОПЗЖ и ее лидера Медведчука, попытки хамского торга с Москвой – большая ошибка Киева и лично Зеленского

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук 112ua.tv

Политическое преследование ОПЗЖ и ее лидера Виктора Медведчука, а также дальнейшие попытки хамского торга с Москвой – большая ошибка Киева и лично президента Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Института свободы, член бюро политсовета партии "Родина" Федор Бирюков, пишет "Свободная пресса".

"Политическое преследование ОПЗЖ и ее лидера Медведчука, а также дальнейшие попытки хамского торга с Москвой – большая ошибка Киева и лично Зеленского. Они оказывают самим себе роковую "медвежью услугу", – отметил он.

Бирюков уверен, что для Зеленского Медведчук является внутренним "врагом номер один", главным политическим оппонентом и соперником в Украине.

"Вероятно, что давить на Медведчука и его партию велят Зеленскому и на Западе, поскольку ОПЗЖ считается "пророссийской" силой. Поэтому для Зеленского и его окружения важно дискредитировать и нейтрализовать Медведчука любым способом. А предложение обменять его на украинских уголовников – это блеф и провокация. Во-первых, главный украинский оппозиционер под арестом Киеву нужнее, это своего рода "фактор страха" для всей оппозиции, полагают в Киеве.

Так нередко поступают уверенные в своей безнаказанности преступники, взявшие заложников и выдвигающие завышенные и заведомо неприемлемые требования, чтобы продемонстрировать свою мнимую силу. Однако, как показывает практика, большинство подобных ситуаций заканчивается весьма плачевно для тех, кто их создает", – сказал Бирюков.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой – За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", – подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.