Американский эсминец вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил США "Лабун" (USS Laboon, DDG58) класса "Арле Берк" Фото из открытых источников

Также в Черное море готовится войти эсминец ВМС Великобритании " Дефендер"

В Черное море вошел ракетный эсминец Военно-морских сил США "Лабун" (USS Laboon, DDG58) класса "Арле Берк". Об этом сообщает Радио Свобода.

Утром 11 июня Шестой флот США сообщил, что этот корабль отправился в Черное море "для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе", и напомнил, что "ВМС США регулярно действуют вместе с союзниками и партнерами НАТО в Черном море".

Кроме того, в Черное море готовится войти эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" (HMS Defender, D36) типа 45 (класса "Деринг"), сообщили 10 июня британские ВМС. По сообщениям, в настоящее время этот корабль стоит на якоре в Стамбуле.

Также в это время в Стамбуле стоит фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" (HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen F805) класса "Де зевен провинсьен". И, по сообщениям в интернете, которые в настоящее время не подтверждены официально, этот корабль также имеет в планах прибытие в Черное море.

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Ранее сообщалось, что к Черному морю направляется американский ракетный эскадренный миноносец США класса "Арли Берк" USS Laboon (DDG 58).