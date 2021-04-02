Американский аналитический центр Atlantic Сouncil: Несмотря на введение санкций против Медведчука, Байден остается холоден к Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден REUTERS

Бывший посол США в Украине, а ныне директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст четко дал понять, что США ждет от Зеленского полного подчинения и более продуктивных действий для вытеснения оппозиции с украинской политической арены. Об этом американский дипломат написал в своей статье, опубликованной на сайте Атлантического совета США.

Хербст отмечает, что, несмотря на последовательные попытки Владимира Зеленского "расчистить дорогу для улучшения отношений с Вашингтоном", Джо Байден остается холоден к украинскому лидеру, так и не удостоив его телефонным разговором.

"Киев продемонстрировал свою заинтересованность в установлении отношений с новой администрацией США на самом высоком уровне, но между президентом Зеленским и президентом Байденом до сих пор не было телефонных звонков", – пишет директор Евразийского центра "Атлантического совета".

Бывший дипломат дает понять, что репрессивная политика украинского президента против оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука, безусловно, импонирует новой администрации США, но большей благосклонности нынешнего хозяина Белого дома Зеленский сможет добиться только при полном подчинении Вашингтону.

"Учитывая совпадение интересов и ценностей между США и Украиной, двусторонние отношения будут становиться ближе по мере согласования с администрацией Байдена", – резюмирует Хербст.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.