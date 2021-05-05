Американские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука для эскалации напряженности между Россией и Западом

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука для эскалации напряженности между Россией и Западом. Об этом пишет американское издание Jacobin.

"Санкции были введены в то время, когда отношения между ЕС и Россией были на самом низком уровне за многие годы из-за репрессий против российской оппозиции. Зеленский выбрал подходящий момент, когда ему не нужно было беспокоиться о том, что ЕС защитит Медведчука и тем самым будет способствовать эскалации напряженности между Россией и Западом", - указано в публикации.

При этом в издании отмечают, что санкции против Медведчука стали неожиданным политическим поворотом.

"В этой ситуации Зеленский сделал неожиданный политический поворот. В феврале 2021 года Совет национальной безопасности ввел персональные санкции против Виктора Медведчука, чье политическое влияние во многом связано с его дружбой с Владимиром Путиным. В украинской политике, построенной на разделении сторонников сближения с Россией и сторонников Запада, Медведчук занял крайний пророссийский полюс", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.