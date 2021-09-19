Американские СМИ о закрытии NewsOne, "112 Украина" и ZIK: Действия Зеленского провокационные и недальновидные

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Действия президента Украины Владимира Зеленского относительно закрытия трех оппозиционных телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK - провокационные и недальновидные. Об этом сообщает US-Russia Fccord.

"Ранее в этом году Зеленский закрыл три украинских новостных телеканала — NewsOne, "112 Украина" и ZIK, обвинив их в распространении "пропаганды, финансируемой Кремлем". Действия Зеленского, который сам является ветераном вещательных СМИ (ранее он был актером-комиком, - ред.), наверное, на первый взгляд, могут показаться во многом символическими. На самом деле они являются одновременно и провокационными, и недальновидными", - говорится в публикации.

Американские СМИ отмечают, что одной из причин закрытия стало то, что три канала связаны с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, который является другом президента РФ Владимира Путина.

"Во-первых, следует отметить, что эти три канала в принципе связаны с Виктором Медведчуком, другом президента России Путина. Скорее всего, это и было одной из причин решения Зеленского. Сам Медведчук подвергает критике Зеленского и его администрацию, хотя эти средства массовой информации старались не переходить на личности. Они делали акцент на трех основных темах: обозначение статуса продолжающегося конфликта на востоке Украины как "гражданской войны", поддержка большинством граждан Крыма аннексии полуострова Россией в 2014 году и решительная пропаганда возобновления отношений и торговли между Украиной и Россией. Первые две из этих тем явно соответствую действительности, а третья, безусловно, обоснована, поскольку в долгосрочной перспективе это взаимовыгодно для Украины и России. Возможно, это побудило одного из ключевых союзников Зеленского, спикера Верховной рады Разумкова, выступить против действий президента в отношении телеканалов", - отмечает издание.

Как известно Дмитрий Разумков заявил, что "санкции против телевизионных каналов — это плохо, независимо от того, чьи они".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 82,5 тысячи публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.