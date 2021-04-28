Американские СМИ о санкциях против Медведчука: Зеленский пытался таким образом удержать от обвала свой рейтинг

Владимир Зеленский и Виктор Медведчук Фото из открытых источников

Вводя санкции против оппозиционного политика Виктора Медведчука президент Украины Владимир Зеленский пытался удержать от окончательного обвала свой политический рейтинг. Об этом пишет американское издание Jacobine.

Автор статьи выражает уверенность, что санкции обязательно будут обжалованы в ЕСПЧ, поскольку основания "более чем сомнительны". Еще одной причиной репрессий против оппозиции, по мнению журналиста, стало то, что переговоры по Донбассу зашли в глухой угол.

"Главным результатом санкций против Медведчука стало закрытие трех украинских телеканалов... Вероятнее всего, Зеленский не смел нападать на друга Путина, пока у него еще были надежды на мирное разрешение на Донбассе. Эти ограничения были сняты, когда переговоры зашли в тупик. Недавняя эскалация в виде размещения российских войск на границе в Украиной – это реакция Кремля на политические ходы Зеленского и его нежелание идти на уступки", - говорится в статье.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.