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Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря

Эсминец USS Donald Cook ВМС США

Они проводили многоотраслевую операцию в Черном море

Американские эсминцы "Портер " и" Дональд Кук " вышли из Черного моря, где в течение 17 дней проводили совместные операции с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщило в Twitter посольство США в Украине.

"Эсминцы ВМС США "Портер" и "Дональд Кук" вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что ракетные эсминцы Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки Porter и DonaldCook провели многоотраслевую операцию в Черном море.

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