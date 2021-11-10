Алгоритм действий будет адекватным: Что решили на заседании СНБО относительно беженцев на границе Беларуси

Секретарь СНБО Алексей Данилов Фото из открытых источников

При необходимости будут задействованы силы теробороны

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) был рассмотрен вопрос беженцев из стран Ближнего Востока, которые сейчас находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой, как приоритетное. Об этом сообщил "Интерфакс-Украина", ссылаясь на секретаря Совета Алексея Данилова.

"Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно. Именно этот вопрос мы проговаривали", - отметил он.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул, что это был первый вопрос, который рассматривался на заседании в среду.

"У нас состоялись предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один", - рассказал он.

Также на вопрос, будут ли задействованы силы теробороны, Данилов ответил: "Все, что необходимо, будет задействовано".

При этом, он добавил, что все соответствующие ведомства получили соответствующие указания, которые в ближайшее время будут оформлены в нормативно-правовые документы, и все будут обязательно их выполнять.

Новости по теме: ГПСУ не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину

Напомним, что ранее две большие группы мигрантов попали в Польшу из Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали заборы в окрестностях Крынки и Беловежи.