Aletho News: Медведчук обвинил Вашингтон и Киев в стремлении скрыть масштабы деятельности в Украине американских биолабораторий

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обвинил Вашингтон и Киев в стремлении скрыть масштабы деятельности в Украине американских биолабораторий. Об этом говорится в материале издания Aletho News.

"В прошлом году украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук сообщил парламенту, что на территории Украины действует до 15 биологических лабораторий, спонсируемых США, причем некоторые из них, как сообщается, занимаются хранением патогенов, опасных для людей и животных. Медведчук обвинил власти США и Украины в стремлении скрыть масштабы этой деятельности и предупредил, что в некоторых лабораториях могут проводиться эксперименты на людях", – отмечается в статье.

При этом добавляется, что оппозиционный политик также обратил внимание коллег и на неоднократные загадочные вспышки опасных заболеваний в стране в период с 2009 по 2017 год, включая геморрагическую пневмонию, холеру и гепатит А. Так, по его словам, в 2016 году по меньшей мере 20 украинских военнослужащих умерли от странного гриппоподобного вируса, и еще 364 человека умерли, заболев свиным гриппом в том же году.

Напомним, с мая 2021 года, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.