Актив Закарпатской областной организации политпартии ОПЗЖ во главе с Иваном Чубирко выступил с заявлением "Нет политическим репрессиям!"

Иван Чубирко Фото из открытых источников

Актив Закарпатской областной организации политпартии "Оппозиционной платформы - За життя" во главе с Иваном Чубирко выступил с заявлением "Нет политическим репрессиям!" и единогласно осудил действия власти в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает Первый.

Депутаты Советов всех уровней Закарпатья от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и Совет региональной организации осудили действия власти в отношении Виктора Медведчука.

По всей Украине состоялось собрание депутатов областных, городских, районных, поселковых и сельских советов всех уровней из-за незаконных обвинений в сторону Виктора Владимировича. По словам Ивана Чубирко, действия власти в отношении Виктора Медведчука – нескрываемая попытка политической расправы за принципиальную позицию парламентария. Намерения и стремление властей отправить за решетку Виктора Медведчука провалились. Уже первые судебные слушания по этому вымышленному “делу” показали, что все так называемые доказательства сфальсифицированы. А мера пресечения в виде домашнего ареста – это лишь результат беспрецедентного политического давления на суд руководящей верхушкой.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" Закарпатья заявляет, что политическое давление на Виктора Медведчука – это явный показатель диктатуры и беззакония. Мы против антидемократических, неконституционных и недопустимых действий со стороны Зеленского и его команды!

Виктор Медведчук - политик слова и решительных действий, закарпатцам, как никому другим, известно о четкой и твердой позиции В. Медведчука, о его выполненных обещаниях и масштабной помощи. Вспомнить лишь начало пандемии в Закарпатской области, когда в два этапа все медицинские учреждения области мгновенно были оснащены всеми необходимыми защитными костюмами для медперсонала, средствами защиты, масками, дезинфекторами, перчатками. Медицинская помощь от Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко поступила огромными масштабами, чтобы максимально охватить все медучреждения края. Кроме того, Мукачево и Воловец получили сверхсовременные аппараты – ИВЛ для помощи в борьбе с коронавирусом.

При любых обстоятельствах Виктор Медведчук поддерживает и не забывает о жителях Закарпатья, их безопасность и благополучие, поэтому наша партийная сила области требует от властей отказаться от всех фальсифицированных обвинений и остановить репрессии против Главы Стратегического и Политического совета нашей партии Виктора Медведчука и других наших однопартийцев. Требуем прекратить давление на суд и оставить попытки превращения Украины в тоталитарную резервацию! Всеми законными методами мы будем защищать от произвола власти наших однопартийцев, украинских граждан и восстанавливать верховенство права в Украине.