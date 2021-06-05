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Аксенов: Зеленский исправно платит коммуналку за свою квартиру в Крыму

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ряд украинских чиновников продолжают держать бизнес на территории полуострова, хотя и представляют себя в качестве "борцов с российским государством". Правоохранители собрали оперативную информацию о недвижимости, но пока не представили ее общественности.

Как сообщает ТАСС, Аксенов отметил, что существует понимание, кто из украинских руководителей располагает недвижимостью в Крыму. При этом они продолжают нагнетать антироссийскую истерию.

"Господин Зеленский имеет же с супругой квартиру. Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет", — отметил Аксенов.

Ранее Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму.

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